Россияне ударили ракетами типа Х-101/Х-555, применив тактику сложного маневрирования.

Ночью 17 сентября российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области, есть много сбитых ракет и дронов-убийц, но есть и попадания.

Как сообщают Силы обороне юга, ночью РФ прибегла к очередным атакам по территории Украины, в том числе и по южным регионам. Оккупанты применяли беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136 и ракеты воздушного базирования с самолетов стратегической авиации.

По данным военных, все 6 ударных дронов были уничтожены: четыре - над Николаевщиной, два - над Одесщиной. Направляя крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, РФ применяла тактику сложного маневрирования, но силы противовоздушной обороны пять ракет уничтожили в небе над Одесской областью.

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"К сожалению, враг продолжает сосредоточенный террор сельскохозяйственной инфраструктуры. Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области", - рассказали военные.

Отмечается, что люди во время этих атак на юге не пострадали.

Атака РФ 17 сентября - что известно

Напомним, ночью 17 сентября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - российские оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию - с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), взлетели около 7 бортов Ту-95МС.

Сообщалось, что крылатые ракеты летели в направлении Хмельницкой, Николаевской, Винницкой областей. Глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже сообщил о ракетной опасности и призвал находиться в укрытиях.

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