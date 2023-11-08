По словам Михаила Подоляка, перехода войны в затяжной формат не будет, ведь сейчас ведутся переговоры о новых поставках оружия Украине, а инвестиции в ее отечественное производство наращиваются.

Переговорного процесса по прекращению войны в Украине на условиях России нет и не будет, поскольку это не решает проблемы войны, а, наоборот, ее масштабирует.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также прокомментировал "четыре главные пропагандистские идеи фикс" России, звучащие в последние недели: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол".

"Перевожу с российско-пропагандистской на объективную: "РФ категорически боится военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта", "РФ нужна лишь капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий", "ресурсное истощение России слишком очевидно, военные производства депрессированы, происходит постоянный поиск расходников в Иране/КНДР", "Рф категорически хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть", - написал Подоляк.

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Кроме того, он посоветовал прекратить "сознательно доигрывать российские примитивные пропагандистские игры". Так, по его словам, перехода войны в затяжной формат не будет, ведь сейчас ведутся переговоры о новых поставках оружия Украине, а инвестиции в ее отечественное производство наращиваются.

"Работают – и очень эффективно – санкции (но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, которые частично позволяют обходить санкции); военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках – Ставка, Военный кабинет - и крайне заинтересовано в применении максимально действенных технологий уничтожения российской оккупационной группировки", - подытожил Подоляк.

Разговоры о переговорах Украины с РФ

На днях советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Россия на самом деле не хочет переговоров с Украиной, а требует от нее капитуляции.

"Кто вообще сказал, что Россию интересуют "переговоры", "дипломатическое урегулирование" и другие разговоры о мире? Россию на самом деле интересует лишь свой собственный непроигрыш в войне, обязательное сохранение части оккупированных территорий, безнаказанность за военные преступления, сохранение репутации ключевого "беспредельщика" среди специфических стран, а главное – обязательная капитуляция Украины, которая может иметь разный вид. Или "ультимативно невыгодных соглашений", или затяжной войны, или глубокого внутриполитического кризиса", - сказал он.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией.

"Любые переговоры - это дело Украины. И, как мы уже неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины происходить не должно. Нам неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне структуры формулы мира, по которой, как вы уже видели, происходит ряд встреч", - сказал представитель Госдепа Ведант Патель.

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