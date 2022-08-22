В тактическом плане российские силы продолжают вести наступление, поэтому нельзя сказать, что их где-либо решительно остановили.

Приближение осени означает, что у обеих сторон остается восемь-десять недель для организации масштабных атак.

Об этом заявил генерал-майор Вейко-Велло Пальм из Эстонии, пишет ERR.

По словам Пальма, в тактическом плане российские силы продолжают вести наступление, поэтому нельзя сказать, что их где-либо решительно остановили.

"Вооруженные силы Украины крупные наступательные операции не проводят. Временное окно для крупных наступлений относительно короткое - восемь-десять недель. С середины октября будет очень сложно организовать наступление, поскольку сил задействовано относительно мало", - сказал Пальм.

Пальм отметил, что российской армии по-прежнему не удалось добиться значительных успехов: они не смогли никуда прорваться. "Во многих местах украинская информационная операция вкупе с контратаками сработала очень хорошо, и мне кажется, что российское руководство запаниковало", - сказал он.

По словам Пальма, ход войны показал, что массовое наступление, используемое российскими войсками, является очень плохой тактикой.

"У российской армии свои проблемы, у них нет средств, чтобы решительно изменить ситуацию, они нигде не добились решающего преимущества. Украина хорошо сопротивлялась с помощью западного оружия и обучения. "Они хорошо атакуют в нужных местах. Российские силы не могут сохранять темп и они несут высокие боевые потери", - сказал он.

По словам Пальма, самой большой проблемой для российских войск является потеря специалистов на поле боя.

"Самая большая проблема даже не в том, что они каждый день теряют военнослужащих пехоты - они их не считают, - а теряют очень много специалистов - десантников, военных спецподразделений, летчиков, вертолетчиков, артиллеристов, связистов. Восполнить эти потери очень трудно", - сказал Пальм.

Относительно успешных атак украинской армии в Крыму Пальм сказал, что этот успех все же нельзя назвать началом освобождения Крыма.

"Крым по-прежнему контролируется Россией, но украинские военные делают очень хорошую работу. Очень сложно представить, что Украина сможет вернуть Крым военным путем в ближайшее время. В настоящее время ни у одной из сторон нет такого оружия, такого средства, такого метода, которые способствовали бы наступлению переломного момента", - сказал Пальм.

Напомним, на днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, а также ЗРК NASAMS.

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