По словам эксперта, в Херсоне тыловые части армии РФ уже начали грабеж квартир, готовясь к бегству.

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что будет с группировкой российских военных, которые зажаты между украинскими бойцами и правым берегом Днепра в Херсонской области.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "ГРОШІ".

"Это результат нашей плодотворной работы и пролитого пота и крови наших солдат. Мы месяц "утюжим" эту группировку с воздуха и из артиллерии, максимально снижая ее боеспособность за счет уничтожения логистики, материально-технических запасов, – заявил Жданов. – В конечном итоге одной из целей этой операции было принудить россиян сдаться или уйти, или погибнуть под нашими снарядами".

По словам эксперта, на данный момент на юге Украины находится не только самая большая по численности (до 25 тысяч личного состава), но и самая боеспособная часть российских войск.

"Нельзя сказать, сколько в процентном соотношении сдадутся, сколько погибнет, сколько убежит. Они сейчас уже пытаются выводить личный состав, используя легкие плавстредства. Уже никто баржи не тянет, паромы на понтонах. Мосты мы контролируем, они боятся заходить на мост, потому что в любой момент может прилететь. Какая-то часть уйдет по воде на плавстредствах, какая-то часть погибнет, какая-то часть сдастся… Оценить очень тяжело, все покажет бой. Все будет зависеть от того, будет ли им куда бежать", – отметил Жданов.

"В Херсоне тыловые части начинают грабеж квартир. Есть информация от местных жителей, что они обносят квартиры, отбирают бытовую технику. Они прекрасно понимают, что у них где-то там есть в запасе лодка, плот какой-то, и они с этим барахлом поплывут на левый берег. А у тех, кто на передовой, две мысли: как бы не погибнуть, и если некуда бежать, то давайте сдаваться в плен", – добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.