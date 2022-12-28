Украинская армия продвигается к Кременной после деоккупации Лимана в середине сентября.

Россия бросает силы на удержание Кременной, потому что этот населенный пункт в Луганской области позволяет обеспечивать логистику всего восточного фронта.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter. В ведомстве отметили, что оккупанты строят линию обороны возле Кременной и ставят приоритетом удержать ее.

В британской разведке убеждены, что Россия усиливается возле Кременной из-за того, что ВСУ оказывают активное давление в том направлении. Украинская армия продвигается к Кременной после деоккупации Лимана в середине сентября. Армия оккупантов будет держаться за Кременную как можно дольше, потому что для них это логистический центр.

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"Россия построила крупные новые оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, у них приоритет удержать линию здесь. В Кремле утверждают, что захват этой территории является основным оправданием для войны", - говорится в обзоре разведки.

Бои за Кременную: главные новости

Западная пресса отмечала, что бойцы ВСУ приближаются к освобождению Кременной. Деоккупация Кременной проложит дорогу Силам обороны Украины к Лисичанску и Рубежному.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российское командование покинуло Кременную и отступило к Рубежному.

В Генштабе ВСУ не давали комментариев относительно вероятной деоккупации Кременной.