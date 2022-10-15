Украинские власти могут отправить задержанных россиян в суд в Гааге.

Украина может выдать Международному уголовному суду (МУС) подозреваемых в военных преступлениях россиян, несмотря на то, что РФ не является его членом.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил прокурор МУС Карим Хан.

Он отметил, что украинские власти могут отправить задержанных россиян в суд в Гааге, если судебные процессы не могут состояться в Украине по юридическим причинам.

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"С правовой стороны да, это не станет препятствием для нашей юрисдикции", - сказал Хан.

"Конечно, если бы была нужда... и была бы причина, почему эти суды не могли состояться в Украине, например, из-за каких-то дополнительных правовых положений, то я уверен, что мы получили бы сотрудничество с Украиной", - добавил он.

Хан не сообщил, когда СУД может вынести первые обвинения, но после встречи министров юстиции ЕС в Люксембурге комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что по словам Хана, "первые дела уже должны быть на столе Международного уголовного суда, скорее всего, до конца года, и тогда могут начаться первые судебные процессы".

Расследование военных преступлений РФ в Украине: что известно

В марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности вследствие российского вторжения в Украину.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее сообщал о подозрении в военных преступлениях: 176 российским военнослужащим, суды уже приняли 10 приговоров.

22 сентября указом президента образована специальная рабочая группа во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которая будет заниматься вопросом создания специального международного трибунала по преступлениям России.

6 сентября Верховная Рада разрешила проведение процессуальных действий на территории Украины не только прокурору Международного уголовного суда.