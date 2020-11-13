За минувшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили установленное ранее перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
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В частности, из гранатометов враг вел огонь вблизи Авдеевки и Новолуганского, а стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет применил возле Водяного.
"Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли", - утверждают в штабе ООС, добавляя об отсутствии потерь в рядах украинской армии.
Сегодня на Донбассе боевики нарушили перемирие один раз, осуществив минометный обстрел недалеко от населенного пункта Каменка. В ВСУ - без потерь.
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