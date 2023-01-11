В городе продолжаются непрерывные жестокие бои.

Украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы показали серию фотографий с Соледара, за который продолжатся тяжелые бои.

Как отметили фотографы в Instagram, еще две недели назад ситуация в Соледаре была совсем другой. Удавалось эвакуировать людей, а сейчас там сплошной ад.

"Соледар. 11.01.2023. Жестокие бои за город продолжаются. Враг забрасывает насмерть тысячи своей живой силы. Странно думать, что всего две недели назад мы с Владой были в городе и даже вывезли оттуда людей, а сейчас там сущий ад, как в фильмах про вторую мировую", - отметили фотографы.

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Впрочем, они отметили, что командование ВСУ знает, что делает и, в отличие от армии РФ, принимает решение думая о сохранении жизней наших воинов.

Бои за Соледар: главные новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, русские перешли к штурмам, но несут большие потери.

10 января ВСУ успешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнера", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара.

Потом россияне начали распространять информацию о захвате города. Впрочем, аналитики Института изучения войны опровергли эту информацию. Как пояснили эксперты, даже если рашисты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом.

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