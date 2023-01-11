Удачную операцию удалось осуществить благодаря эффективной аэроразведке.

Украинские пограничники и воины одной из механизированных бригад ВСУ взрывно встретили "вагнеровцев" в Соледаре.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад сдерживали вражеское наступление на Соледар Донецкой области.

"Наша аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали враждебные действия. Приблизившись к позициям наших защитников, "вагнеровцы" попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери. Разгром оккупантов на этом направлении довершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная "птичка", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ГПСУ, эффективная аэроразведка – ключ к успеху на поле боя.

Бои за Соледар: главные новости

Уже несколько месяцев подряд российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и Соледар на Донбассе. Бахмутское направление в Генштабе называли самым тяжелым. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, а российские оккупанты несут большие потери.

Потом россияне начали распространять информацию о захвате города. Впрочем, аналитики Института изучения войны опровергли эту информацию. Как пояснили эксперты, даже если рашисты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом.

Несколько ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.

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