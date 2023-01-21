Там считают, что не менее важно обсудить поставки других вооружений, которые запрашивает Украина.

Германия и другие государства, поддерживающие Украину, должны индивидуально принимать решение о поставке ей танков.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Это суверенное решение суверенного государства, каковым является Германия", – прокомментировал Бауэр, сообщает Reuters.

Он добавил, что не менее важно обсудить поставки других вооружений, которые запрашивает Украина.

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"Передача [вооружений] сейчас стоит денег, но цена для всех нас будет намного выше, если Россия выиграет войну в Украине. Нам нужно посмотреть на то, что Украина требует, и, если возможно, дать им то, что они просят", - сказал он, подчеркнув, что это нужно сделать своевременно.

Бауэр отметил, что война идет не очень хорошо для Кремля, поскольку "ни одна из его стратегических целей не была достигнута".

Танки Leopard 2 для Украины

Продолжаются дискуссии о том, чтобы передать ВСУ эти немецкие танки. Сначала немецкий канцлер Олаф Шольц говорил о том, что "Германия не желает допустить расширения масштабов войны". Потом он согласился предоставить танки Украине, но только при условии, что США также передадут Abrams.

18 января Европарламент призвал Шольца срочно передать Украине танки Leopard 2. А уже й9 января Бундестаг провалил голосование по предоставлению танков Киеву.

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