Столтенберг сказал, что Путин недооценил НАТО и партнеров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, какие две крупные стратегические ошибки совершил президент РФ Владимир Путин, когда решил вторгнуться на территорию Украины.

"Первая и самая важная (ошибка) - в том, что он абсолютно недооценил силу, храбрость, упорство украинского народа, украинского политического руководства, и конечно же украинских Вооруженных сил", - отметил он в интервью ТСН.

Другой крупный стратегический просчет Путина, по мнению Столтенберга, - он так же недооценил НАТО и наших партнеров, их решимость и готовность помогать Украине, вводить экономические санкции, а также военными и экономическими средствами помогать Украине.

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"И мы действительно понимаем, что это важно для украинцев, но так же важно для всех государств-членов Альянса. Потому что если президент Путин победит - это будет трагедия для Украины, и очень опасно для нас. Поскольку урок, который из этого вынесет он - это то, что с помощью грубой военной силы можно достичь своих целей. И это сделает гораздо более уязвимым НАТО и его отдельных членов. Вот почему мы помогаем Украине", - резюмировал Столтенберг.

Последние заявления относительно войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна проиграть войну, которую она развязала против Украины. Также он считает, что западные страны должны помочь Украине получить достижения на поле боя, чтобы заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров на украинских условиях.

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