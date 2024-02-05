В Украине должны понимать, что существует два варианта: успешная и эффективная мобилизация, или оккупация.

Российские захватчики за более чем год мобилизовали более миллиона человек на войну против Украины.

Об этом сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телеканала "Прямой". Он считает, что уже упущено больше года, потому что мобилизация в Украине не была проведена должным образом.

"Дело в том, что необходимость именно большой мобилизации стала очевидной осенью 2022 года, не позднее", - сказал Дикий.

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По его мнению, до сентября 2022 года оставался шанс, что первой волне украинских добровольцев и мобилизованных, которые присоединились к войску весной, удастся разбить то количество россиян, которые вторглись в Украину.

"Когда в сентябре 2022 года Путин начал в России массовую мобилизацию, даже из этого неизбежно, вот безжалостно вытекало, что и нам придется это делать", - подчеркнул Дикий.

Он считает, что можно воевать значительно меньшим количеством людей против врага тогда, когда есть "буквально космическое технологическое преимущество". Впрочем, по его словам, с технологической точки зрения, Украина и Россия воюют "в одной весовой категории".

"Из этого неизбежно вытекает, что и количество бойцов должно быть сопоставимым. И это, кстати, ответ всем тем, кто задает вопрос, А почему именно полмиллиона, откуда взята цифра? Пусть обоснуют... Открываешь интернет, набираешь "мобилизация в России" и получаешь две цифры: 450 тысяч - это первая волна мобилизации осенью 2022 года, и 500 тысяч - это набрано по такой медленной, ползучей мобилизации на протяжении всего 2023 года. То есть, в общем, за год и три месяца, суммарно Российская Федерация пополнила свою армию где-то примерно на 950 тысяч личного состава", - подчеркнул Дикий.

Также он сказал, что эти цифры не учитывают боевиков частной военной кампании "Вагнер", которые составляют дополнительные 100 тысяч человек.

"Итак, за год и три месяца Российская Федерация добавила, влила в эту войну против нас более миллиона личного состава. Вот вам и ответ: полмиллиона - это то, на самом деле, что надо было набрать прямо сейчас весной. А не общая потребность. Общая потребность - от миллиона плюс", - сказал Дикий и выразил убеждение, что в Украине есть человеческий ресурс.

Он считает, что в Украине мобилизационный резерв составляет 3-4 миллиона человек.

"Мы упираемся в то, что затягивается время", - сказал Дикий.

По его убеждению, диалог о необходимости мобилизации в Украине надо было начинать не позднее октября 2022 года, потому что тогда был запас времени, чтобы проработать все детали и постепенно набирать людей в течение 2023 года.

"Мы таки доигрались... Мы дождались того, что начали собственно отступать с отдельных позиций, потому что их некому держать. И когда это началось, оставление позиций, потому что просто их некому защищать, тогда осенью 2023 года мы заговорили, что не хватает людей... И мы все еще говорим об этом, когда осознаем проблему", - сказал Дикий.

Как отметил военный аналитик, для того, чтобы армия была способна защитить Украину от "чечена, бурята и фсбшника", в ней должно быть достаточное количество бойцов.

"И это мы, тот самый тыл, которая эта армия защищает, мы должны в армию делегировать достаточное количество бойцов... Вопрос мобилизации - это на 100% ответственность гражданской власти, и не только власти, но и тылового общества", - выразил мнение Дикий.

Он подчеркнул, что если в Украине существует толерантность к уклонению и считается, что мобилизация не является популярным делом, тем самым популярной делается оккупация.

"По факту мы выбираем только между двумя опциями: у нас либо успешная мобилизация - успешная, эффективная и своевременная, либо оккупация", - подчеркнул Дикий.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января 2024 года Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации, который накладывает новые ограничения на уклонистов.

Документ предлагает снижение мобилизационного возраста до 25 лет с 27, определяет четкий срок службы на период военного положения, предоставляет ежегодный основной отпуск сроком не менее 15 календарных дней, а добровольцы могут получить отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовку к мобилизации.

В то же время в законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить в электронный кабинет призывника. В случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные.

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