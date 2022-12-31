Из российского плена освобожден питбуля защитников "Азовстали", которого в июне якобы передавали главе Чечни Рамзану Кадырову, говорится в заметке Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Пес был эвакуирован из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем был вывезен в Россию.
В июне пропагандисты из "РИА Новости" заявляли о передаче "волонтером" из Рязани Юрием Ковановым питбуля чеченскому главе Рамзану Кадырову.
По словам Кованова, собаку отдали якобы специальным службам, а те обратились к нему, чтобы пристроить животное.
Питбуля вернули в рамках новогоднего обмена, по результатам которого освобождены 140 украинских защитников и защитниц.
Новый крупный обмен накануне 2023 года
31 декабря состоялся очередной крупный обмен пленными.
Из российского плена вернулись 140 украинцев, в том числе два бойца Вооруженных сил, 15 бойцов Сил теробороны, 22 военнослужащих Нацгвардии, 11 военнослужащих ВМС и 10 ГПСУ. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.
Среди освобожденных сегодня, в частности, защитники Мариуполя – 44, пленные с донецкого направления – 48. Есть освобожденные, которые были взяты в плен на Луганском, Харьковском направлениях, а также в Киевской области. Также обменяны и освобождены двое защитников острова Змеиный и один пленный с Запорожской АЭС.
В сентябре Украина вызволила командиров "Азова".
14 декабря состоялся очередной обмен пленными. В Украине вернулись 64 воина вооруженных сил.
В октябре Украина освободила из русского плена 108 женщин.