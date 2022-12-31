Питбуля вернули в рамках новогоднего обмена.

Из российского плена освобожден питбуля защитников "Азовстали", которого в июне якобы передавали главе Чечни Рамзану Кадырову, говорится в заметке Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Пес был эвакуирован из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем был вывезен в Россию.

В июне пропагандисты из "РИА Новости" заявляли о передаче "волонтером" из Рязани Юрием Ковановым питбуля чеченскому главе Рамзану Кадырову.

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По словам Кованова, собаку отдали якобы специальным службам, а те обратились к нему, чтобы пристроить животное.

Питбуля вернули в рамках новогоднего обмена, по результатам которого освобождены 140 украинских защитников и защитниц.

Новый крупный обмен накануне 2023 года

31 декабря состоялся очередной крупный обмен пленными.

Из российского плена вернулись 140 украинцев, в том числе два бойца Вооруженных сил, 15 бойцов Сил теробороны, 22 военнослужащих Нацгвардии, 11 военнослужащих ВМС и 10 ГПСУ. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

Среди освобожденных сегодня, в частности, защитники Мариуполя – 44, пленные с донецкого направления – 48. Есть освобожденные, которые были взяты в плен на Луганском, Харьковском направлениях, а также в Киевской области. Также обменяны и освобождены двое защитников острова Змеиный и один пленный с Запорожской АЭС.

В сентябре Украина вызволила командиров "Азова".

14 декабря состоялся очередной обмен пленными. В Украине вернулись 64 воина вооруженных сил.

В октябре Украина освободила из русского плена 108 женщин.

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