США прислали в Украину партию противотанковых ракетных комплексов Javelin, в рамках военной помощи для украинской армии. Груз весом около 80 тонн включает пусковые установки и ракеты.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Javelin в Киеве! Новый груз средств обороны - пусковые установки и ракеты - общим весом около 80 тонн. Ожидаем скорого прилета 4-го борта. Благодарим нашего стратегического партнера", - говорится в сообщении.
Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер в Twitter сообщил, что военная помощь США, которая прибыла в Украину 25 января, включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасы.
На фото также заметили одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
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США выделили дополнительно 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.
22 января в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой президентом Джо Байденом. Этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.
23 января прибыла вторая партия военной помощи от США - оборонительное оружие весом более 80 тонн.
25 января в Украину прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.