Украинские артиллеристы эффектно уничтожили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом. Захватчики пытались спрятаться, но не получилось.
Как сообщают в Сухопутных войсках Украины, удачную атаку реализовали воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Русские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не спрячешься", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что опорный пункт оккупантов зафиксировала украинская птичка. Артиллеристы вычислили координаты и разгромили объект.
Потери РФ в Украине: актуальные данные
Потери России в Украине за сутки выросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют около 108 910 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, стало известно, что украинские воины за прошедшие сутки отбили вражеские атаки около 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.