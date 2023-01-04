Отработала артиллерия одной из бригад.

Украинские артиллеристы эффектно уничтожили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом. Захватчики пытались спрятаться, но не получилось.

Как сообщают в Сухопутных войсках Украины, удачную атаку реализовали воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Русские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не спрячешься", - говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что опорный пункт оккупантов зафиксировала украинская птичка. Артиллеристы вычислили координаты и разгромили объект.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Потери России в Украине за сутки выросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют около 108 910 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, стало известно, что украинские воины за прошедшие сутки отбили вражеские атаки около 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

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