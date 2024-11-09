Юрист отметила, что в армии распространены и другие виды преступлений.

В Украине продолжают регистрировать случаи самовольного оставления части военными, а эксперты считают, что эта проблема имеет довольно значительные объемы.

В интервью "Украинскому радио" юрист, специалист БФ ВО "Веста" Людмила Кормош рассказала, чем отличается административная ответственность за СОЧ от уголовной.

"Сроком. Если человек уложился в три дня, то его ждет административная ответственность. Если же это более 10 суток и лицо например, находится в госпитале на лечении, такое СОЧ можно обжаловать в суде", - объяснила юрист.

Видео дня

После того, как командиром будет выявлено самовольное оставление части, прохождение военной службы нарушителем будет приостановлено, отметила Кормош. Кроме того, такой военный перестанет получать денежное обеспечение и военный стаж, а также социальные и правовые гарантии.

"С момента, когда человек возвращается на службу все эти гарантии возобновляются", - подчеркнула Кормош.

Помимо этого юрист поделилась, что в армии распространены и другие виды преступлений, кроме СОЧ:

"Люди бывают разными. Поэтому эти разные люди могут совершать совершенно разные преступления. Кто-то может что-то украсть, кто-то может избить свою жену или ребенка. У нас есть большие проблемы с прохождением ВВК и МСЭК, что порождает коррупцию. Коррупционные преступления вынуждены совершать в некоторых случаях военнослужащие, чтобы получить группу инвалидности. Львиная доля обжалований в судах касаются заключений ВВК и МСЭК".

СОЧ в армии - важные новости

Ранее УНИАН писал, что 47 отдельная механизированная бригада за два дня получила сотни заявок от бойцов в СОЧ, которые хотят вернуться в армию. В своем Telegram-канале они запустили чат-бот для тех, кто самовольно оставил свою часть.

Кроме того, в ГБР сообщили, скольким бойцам за месяц суды разрешили вернуться на службу после СОЧ. По их словам, только в октябре суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не лишать свободы таких военных.

Вас также могут заинтересовать новости: