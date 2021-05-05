Оба подозреваемых являются гражданами Украины.

5 мая пресс-служба Офиса генпрокурора Украины заявила об объявлении о подозрении боевикам «ДНР» Евгению Соколову и Валерию Пелихатому, которые пытали украинских военных.

Об этом сообщили источники издания «Гордон» в правоохранительных органах.

Отмечается, что оба боевика внесены в базу данных сайта "Миротворец".

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По имеющейся информации, Соколов, 1987 года рождения, является членом "комендантской роты ДНР".

Пелихатый, 1976 года рождения, представляет "отдельный комендантский полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа вооруженных сил РФ (в/ч 08816)". Боевик является водителем "военной комендатуры №7", а также работает охранником в здании управления донецкого СБУ.

Как отметили в Офисе генпрокурора, оба подозреваемых являются гражданами Украины.

Что известно о двух боевиках, которым объявили подозрения

Двум участникам незаконных вооруженных формирований сообщено о подозрении в пытках украинских военных.

Им инкриминируют жестокое обращение с военнопленными и нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном здании Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны.

Другой подозреваемый с апреля 2014 года по февраль 2016 года, охранник той же "тюрьмы", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, оскорбляя, запугивая их и угрожая жизни.

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Автор: Денис Прядко