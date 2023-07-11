Такой сценарий в ВСУ назвали "вполне вероятным".

Силы обороны Украины с помощью артиллерийских ударов по противнику могут заставить российских оккупантов вывести свои войска из Бахмута Донецкой области. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В эфире телемарафона ему задали вопрос, возможен ли сценарий, при котором россияне сбегут из города под огнем украинской артиллерии, на что Череватый ответил, что такой сценарий "вполне вероятен".

"Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", – подчеркнул он.

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Он добавил, что Силы обороны делают героическую боевую работу в условиях, "когда у нас паритет в личном составе и технике с врагом, а иногда, например, по количеству артснарядов ВСУ мы им проигрываем".

"Поэтому только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в довольно умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что самое ценное для нас", – отметил Череватый, добавив, что подготовленный личный состав является главной ценностью, а технику можно заменить.

Война в Украине: актуальные новости с передовой

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков заявил, что в оккупированном Крыму россияне активно строят фортификационные сооружения. Враг готовится к обороне и хочет приостановить продвижение вооруженных сил Украины.

В то же время на Таврическом направлении украинские военные уничтожили почти две роты российских оккупантов. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, сейчас там продолжаются бои.

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