С начала оккупации Крыма количество вражеских военных на полуострове выросло почти втрое.

Российские захватчики готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Сейчас там активно возводятся фортификационные сооружения.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков. Он подчеркнул, что россияне используют оккупированный полуостров в различных военных целях.

"После начала временной оккупации Крыма количество военных на территории Крыма выросло почти втрое. Количество фортификационных сооружений, которые сейчас растут на территории Крыма, говорит о том, что они несут большие потери и не уверены в том, что смогут их восполнить. Поэтому за счет фортификационных сооружений они хотят приостановить наступление Вооруженных сил Украины", – отметил Чистиков.

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Он добавил, что по состоянию на февраль 2022 года в оккупированном Крыму находилось около 32 тысяч российских военных.

"Сейчас мы знаем, что Крым является логистическим хабом для поставок российских военных на юг Украины – в Запорожскую и Херсонскую области. Поэтому количество военных постоянно меняется. Крым также используется для лечения раненых российских военных", – отметил он.

Деоккупация Крыма

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что люди, которые ждут возвращения законной власти во временно оккупированном Крыму, радуются взрывам на полуострове. Это, по его словам, является сигналом об освобождении Крыма.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что война с Россией не завершится без возвращения Крыма. Он добавил, что "мы не можем представить Украину без Крыма".

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