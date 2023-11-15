Сегодня противник вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия почти на всех направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, отметив, что в течение суток произошло 58 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

На Лиманском направлении, как отмечается, враг вел безуспешные штурмовые действия возле Надежды Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и спорного Донецкой области.

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Также в Генштабе проинформировали, что на Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак... На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 19 атак", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новодаровки Запорожской области.

Ситуация на фронте - что известно

Враг в последнее время прилагает много усилий для окружения Авдеевки. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун выразил мнение, что для российских оккупантов занять Авдеевку очень важно прежде всего из-за "политики".

Кроме того, противник не оставляет планов атаки Купянска и пытается вернуть позиции южнее и севернее Бахмута. Однако российские оккупанты несут огромные потери в личном составе и военной технике.

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