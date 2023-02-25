Анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), которые достигли предельных сроков пребывания на военной службе.

Подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на работу по российскому законодательству.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на работу по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, как отметили в Генштабе, анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), которые достигли предельных сроков пребывания на военной службе.

Кадровые новости из "ДНР"

Кадровые изменения уже происходят в "ДНР", и начались они громким увольнением. Несколько дней назад стало известно о увольнение Эдуарда Басурина из первого армейского корпуса "ДНР".

Российские военкоры тогда сообщали, что в ряды правоохранительных органов "ДНР" набирают людей не за их "образование и дипломы", а исходя из их способности командовать войсками.

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