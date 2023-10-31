В нескольких местах видели следы от ракет.

В Севастопольской бухте и в Симферополе во временно оккупированном россиянами Крыму зафиксировали задымления, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль. На запуск двигателей непохоже. Предположительно, пожар или испытание дымовой установки", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Симферополе в районе Пневматика что-то горит. Накануне канал сообщал о следах запуска ракет.

"Только что: то ли пуск ракеты в сторону юга Украины, то ли работа российской ПВО. След ракеты виден из Симферополя, Сакского района (западная часть Крыма – УНИАН) и из Октябрьского (к юго-востоку от вершины Севастопольской бухты – УНИАН)", – говорилось в сообщении.

Кроме того, накануне возможной атаки из Севастополя в море вышел катер. Предположительно, СДК проекта 02510 "БК-16".

Удары по Крыму - последние новости

В ночь на 30 октября российские СМИ заявили, что Вооруженные силы Украины ударили ракетами по базе сил противовоздушной обороны РФ в Оленевке на временно оккупированном Крымском полуострове. Сообщали, что по меньшей мере 17 оккупантов получили ранения в результате этой атаки.

Впоследствии появились сообщения о том, что в районе военной базы в Оленевке во время ночной атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "С-300".

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