Два украинских БПЛА атаковали здание, в результате чего возник пожар.

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали очередной "избирательный участок" на оккупированных территориях Запорожской области.

Во время псевдовыборов, которые Россия проводит там, два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов, сообщил УНИАН источник в СБУ.

БПЛА "пожаловали" в штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района, который враг использовал для хранения избирательных бюллетеней и документов.

"Но "выборы" здесь закончились досрочно", - сообщил собеседник УНИАН.

В результате атаки в "избирательном штабе" прогремел взрыв и возник пожар. Оккупанты запаниковали: окружили прилегающие улицы, начали проверять людей и подняли в воздух свои беспилотники.

"Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборантам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами", - отметил источник в СБУ.

Накануне Украина также помешала "выборам" врага

Как ранее сообщал УНИАН, накануне на одном из "избирательных участков" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские захватчики также проводят "выборы", прогремели взрывы. За ними также стоят украинские спецназовцы.

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