Буданов подчеркнул, что пока ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии.

С начала полномасштабного вторжения России армии врага не удалось совершить ни одного действия, которое стало бы неожиданностью для Украины.

Об этом заявил председатель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Наибольшими успехами я считаю то, что наша информация является упреждающей. Это в принципе легко увидеть, потому что нет неожиданностей, скажем так, от противника. ... Нет никакого действия, которое стало для нас в той или иной степени полностью неожиданным. Ко всем их коварным выходкам мы подходим подготовленными", – сказал Буданов.

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Глава ГУР также отметил, что сейчас украинские военнослужащие являются одними из лучших в мире специалистов, поскольку у них есть уникальный опыт.

"После этой войны однозначно многое из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будут изменены – исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами. Хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все имеющиеся типы вооружения – от крылатых ракет воздушного базирования, до крылатых ракет с подводных лодок", – объяснил глава украинской разведки.

Он также отметил, что то, что украинские военные учатся заграницей, является лишь вынужденным шагом, на который Украина пошла из соображений безопасности.

"Сейчас мы вынуждены учиться в других странах мира. Это вынужденная мера, есть большой риск в случае большого скопления людей на военных полигонах. Чтобы не было у противника возможности уничтожить наши резервы еще на этапе подготовки, наши западные союзники предоставили нам возможность готовиться на их полигонах", – отметил он.

Массированные ракетные удары РФ: последняя информация от ГУР

Как писал УНИАН, 10 и 11 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Кроме этого, во время масштабной атаки были применены дроны. Враг уничтожил объекты инфраструктуры в нескольких областях Украины, убил 19 и травмировал 105 человек.

Украинская разведка сообщила, что российские оккупанты получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще в начале октября.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов убеждал, что такие массированные ракетные удары – скорее исключение, и с такой интенсивностью враг не сможет постоянно обстреливать территорию Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высоко оценил работу разведки и отметил, что Украине точно известно количество ракет, оставшихся в РФ, и приблизительное время, когда оккупанты могут их использовать.

"Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных, которые для нас большие хлопоты", – подчеркнул Данилов.

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