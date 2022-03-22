Специалисты массово бегут из страны-агрессора.

После полномасштабного вторжения России в Украину граждане РФ начали массово убегать из страны. Это особенно касается специалистов, которые больше не видят будущего на родине, изолированной от остального мира. Одних только айтишников выехало 50 тысяч. А еще сто тысяч готовятся покинуть Россию в апреле.

Статистикой и прогнозами поделился глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. На заседании "Развитие IT-отрасли в условиях санкций" в Госдуме он заявил: "Первая волна — 50-70 тыс. человек — уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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