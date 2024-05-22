Сначала военного отправили в Оленовку, однако перед терактом его вывезли в российскую колонию.

Защитник "Азовстали" с позывным "Тарпан" рассказал о том, как попал в российский плен и что там пережил. По его словам, сначала военного привезли в Еленовку, где были, по словам военнослужащих, которые ранее попали в плен, "ДНРовские" надзиратели.

"Они готовили адские условия для "азовцев", которых считали воплощением всемирного зла. Но незадолго до нашего заезда "ДНРовцев" почему-то заменили на россиян. Ущербные кацапы забрали все, что я имел при себе - куртку, водоотталкивающие плащи, флиску, тактическую рубашку, портфель, документы. Кстати, паспорт и водительское удостоверение мне вернули после обмена. И еще отдали две маленькие иконы с молитвами, одна из которых - "Боже великий, единый, нам Украину храни". Честно говоря, я был шокирован", - сказал "Тарпан" в интервью для "Украинской правды", не называя своего имени.

Защитник отметил, что условия в Оленовке были ужасными, ведь спали пленные на гнилых матрасах. Также военных почти не кормили, давали два черпаки воды с несколькими кусочками картофеля, это россияне называли супом и давали еще несколько кусков сухого хлеба в день.

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"Воду почти не давали. Иногда приезжала пожарная машина, выбрасывала шланг с болотной водой с водорослями: что зачерпнул - то и можешь пить. Не хочешь - не пей. Приходилось хоть несколько глотков делать, чтобы не умереть. Меня успели вывезти из Еленовки до теракта. Зашли вертухаи, назвали фамилии, сказали: "Постройтесь в ряд. 5 минут на сборы". Я обрадовался. Думал, что будет обмен", - продолжил воин.

Однако военного перевезли в российскую колонию барачного типа, где сначала его и собратьев допрашивали. Одним из вопросов, который задавали всем: общались ли защитники "Азовстали" с гражданскими на заводе.

"Если кто-то говорил, что общался, помогал, делился водой, едой и медикаментами, пид*ры записывали, что он незаконно удерживал людей в бункере, бил, пытал и насиловал. Отношение к таким бойцам было, мягко говоря, ужасным. Как россияне нас только не называли: и "антихристами", и "украинскими головорезами", и "бандеровцами", и "нацистами", и "фашистами"", - рассказал "Тарпан".

По словам военнослужащего, хуже всего то, что оккупанты действительно в это верят, ведь у них круглосуточно работает "сумасшедшая пропаганда". Он добавил, что в его бараке стоял телевизор, поэтому приходилось смотреть пропагандистские телеканалы РФ, чтобы хоть что-то узнать об Украине.

"Чаще всего в эфирах показывали программы неадекватной Скабеевой. Российские псевдожурналисты круглосуточно вливают бред о том, что Россия - "великая страна, которая всех победит", что у них "самое лучшее ПВО", "самая лучшая авиация". А еще рассказывают, что россияне убивают по 1,5 тысячи наших военных в день. Они свято в это верят, даже не задумываясь, что при таких раскладах в Украине бы уже людей не осталось", - подчеркнул защитник.

Военный отметил, что было очень трудно смотреть их телевидение. Пребывание в течение двух лет в неволе было изоляцией, ведь не было доступа к правдивой информации.

"С едой в этой колонии было лучше, чем в оленевской. Даже картошку с макаронами давали. О чем-то вкусном типа сладостей только мечтали. Мне больше всего хотелось печенья и сгущенки, а знакомый постоянно вспоминал о "Киевском торте". Говорил, что как только вернется из плена за один раз съест весь торт. Этого парня освободили одновременно со мной", - поделился "Тарпан".

Он добавил, что воду пили грязную и черпали ее из ржавых баков. Для того, чтобы помыться и постирать вещи вода была в отдельных баках.

"Средств гигиены, например, мыла, зубной пасты и стирального порошка очень не хватало, их практически не было. А так хотелось просто умыться нормально, зубы почистить, вещи постирать, надеть чистую форму. Из положительного, если можно так сказать, на территории колонии была часовня. Мы там молились, а еще могли читать книги. Я читал много литературы о природе и путешествиях. Это помогало переключиться от окружающего негатива. Время в плену коварно тянулось. Я наблюдал за часами, но никогда не следил за датами. Календаря у нас не было. И не нужен он в плену. Зачем лишний раз переживать из-за того, что теряешь годы жизни в российской колонии?", - подытожил военный.

Российский плен - последние новости

Как писал УНИАН, парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук с позывным Пташка рассказала о российском плену. По ее словам, пленные - самый большой рычаг влияния на Украину и оккупанты об этом знают и не отдают их.

"Мы выходили в почетный плен, под гарантии бессмысленных и недейственных организаций красного креста, которые молча отдаленно наблюдают уже два года, как ребят забивают до смерти, как они горят заживо в взорванной Оленевке, как ежедневно их полуживыми бросают в холодные бетонные коробки за решеткой", - отметила "Пташка".

В то же время командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") сообщил, что в российском плену до сих пор находится 900 военнослужащих "Азова". Он добавил, что "каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно - вернуть пленных азовцев домой".

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