Вражеский снаряд попал во двор жилого дома.

В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по центру города.

Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

По его информации, враг целился по Черниговскому горсовету.

"Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города", - уточнил он.

Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

Журналист Владислав Савенок отметил, что впервые обстрел был такой силы.

"Ничего подобного и сильного в жизни не слышал. Слетел вниз. Семья поймала", - написал он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.