В России не могут проводить современную модернизацию танков, которые снимают с консервации, заявил обозреватель.

Российские танки Т-80 наиболее "современной" модификации (Т-80БВМ) сейчас комплектуются наименее современными и более дешевыми комплектующими.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это лишь подтверждает тот факт, что у российского ВПК возникают серьезные проблемы с улучшением танков, которые снимают с консервации:

"Проводить их полноценную, более-менее современную модернизацию из-за ограниченных технических и технологических возможностей не могут".

По его словам, российские пропагандистские паблики бурно обсуждают комплектацию танков Т-80БВМ:

"Были продемонстрированы "новые" танки, а точнее, модернизированные снятые с консервации Т-80. Вот только эти Т-80БМВ имели в комплектации старый прицел 1ПН96-01МТ вместо "Сосна-У". 1ПН96-01МТ - это старый, тепловизионный прицел, отличающийся от более современной "Сосны-У" не только характеристиками, но и стоимостью".

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года достигли отметки в 135740 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3258 единиц, артиллерийских систем - 2251, боевых бронированных машины - 6471, автомобильной техники и автоцистерн - 5126, средств противовоздушной обороны - 233.