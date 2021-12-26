С начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня, 26 декабря, на Донбассе в результате вражеских действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение: состояние его здоровья – тяжелое.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Сообщается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем.

Возле Талаковки враг применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщают в штабе ООС.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня. Однако российские наемники его уже не соблюдают.

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