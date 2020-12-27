Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска на Донбассе открывали огонь в сторону украинских позиций неподалеку от Марьинки и Авдеевки.

Читайте такжеБоевики на Донбассе из минометов обстреляли частный сектор Водяного (фото, видео)Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"Несмотря на относительное затишье, в районе ООС было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку от Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА. Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения. На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ", - говорится в сводке.

В рядах Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что сегодня саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

Что этому предшествовало

За сутки 27 декабря в районе проведения ООС было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Российские наемники недалеко от населенного пункта Березовое вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

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Автор: Юлия Петриченко