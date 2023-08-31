Повреждены частные дома и многоэтажки, а также сельскохозяйственные предприятия.

В течение суток в Донецкой области из-за российских террористических атак погибли два человека, а еще пятеро - получили ранения.

Минувшей ночью враг снова нанес удар по Славянской громаде - около полуночи раздалось четыре взрыва. В частности, под ударом оказались сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном. В результате атаки погиб охранник предприятия, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнем находились также Дружковская и Великоновоселковская общины - обошлось без жертв.

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Кроме того, на Донецком направлении из-за вражеских обстрелов получили ранения два человека в Заповитном Новогродовской громады. Враг также обстрелял окрестности Кураховской, Марьинской и Очеретинской громад. В Авдеевке в течение ночи раздавались одиночные обстрелы, а Селидовская громад подверглась ракетным ударам - никто не пострадал.

В то же время, в Торецкой громаде было повреждено 10 домов, а в Часовоярской громаде - 5 многоэтажек и 5 частных домов.

"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 5", - уточнил Кириленко.

По данным Донецкой областной военной администрации, с начала полномасштабного вторжения из - за российских обстрелов в регионе погибло 1 тыс. 675 гражданских, а еще 4 тыс. 060 - получили ранения. Однако эта статистика не учитывает жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация на восточном фронте

По данным Института изучения войны (ISW) за 25 августа, армия Украины имеет успех севернее Бахмута (Донецкая область). Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на запад от Зализнянского.

В то же время, по данным британской разведки, из-за давления и неудач под Бахмутом армия РФ в течение следующих двух месяцев, вероятно, увеличит интенсивность наступательных действий по линии Купянск-Лиман.

По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне безуспешно пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Запорожском и Шахтерском направлениях, но зазанли неудач.

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