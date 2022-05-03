Повреждения получили школьное учреждение и 12 домов.

Сегодня, 3 мая, российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Железнодорожнsq в Запорожской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Как сообщается, российские захватчики разбили местное школьное заведение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна.

Кроме того, также повреждения получили 12 домов.

"В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, возле Гуляйполя продолжаются тяжелые бои, в ходе которых российские оккупанты несут потери. Вместе с тем на временно оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления.

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