В частности, российские захватчики обстреливали четыре громады Сумщины.

В Сумской области сегодня враг обстреливал северные громады, зафиксировано почти 40 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Зноб-Новгородская громада: ближе к 10 утра было 15 прилетов (вероятно 120 мм миномет). Повреждена линия электропередач. Шалыгинская громада: после 14.00 было 10 прилетов из миномета, продолжился обстрел ближе к 19 вечера, 14 взрывов. Середино-Будская громада: с 16.00 зафиксировано 4 прилета (предположительно из миномета 120 мм). Есманьская громада: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов", - отметил глава ОВА..

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Живицкий отметил, что к счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 3 сентября, российские оккупанты обстреляли две общины Сумщины, зафиксировано почти 67 "прилетов" из САУ и минометов.

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