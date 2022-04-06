Количество пострадавших выясняют.

В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, она уничтожена.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.

Также попали в завод, что повлекло пожар.

"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в один из заводов. Нефтебаза с топливом уничтожена. На заводе тушат пламя. Там сильный пожар. Горит топливо", - написал он в Facebook.

Количество пострадавших выясняют.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину ранним утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон. Украинские войска давали достойный отпор врагу.

В конце марта стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и имеет проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что "отводом" войск противник хочет создать ложную иллюзию об отказе от замысла окружить Киев.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в обращении, которое опубликовано 4 апреля в Facebook, что враг отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

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