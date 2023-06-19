Из-за действий россиян масштабный пожар произошел на стоянке автобусов, также враг попал в АЗС.

Выяснились последствия масштабного пожара, который сегодня ночью бушевал в Херсонской области из-за ночных обстрелов россиян. Напомним, сегодня в Минобороны предупредили, что оккупанты проводят в области рейды.

Враг попал по одной из местных АЗС, а также в станцию автобусов. Как следствие, десяток авто и экскаватор спасателей уничтожены. Соответствующий ролик с подробностями опубликовала ОВА.

Также обстрелы задели склады, выставочные залы и хозяйственные постройки. Уточняется, что погибших среди украинцев нет.

"В 3:15 ночи мне позвонил персонал, что произошел прилет в газово-распределительную колонку, что произошел пожар. Они покинули АЗС. Пожарку вызвали в то же время, в 3:15. И позади заправки, после того, как они вышли, случился прилет", - рассказала работница АЗС.

Ночной обстрел Херсонской области - что известно

Напомним, что утром 19 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что ночью оккупанты нанесли по региону 35 обстрелов и выпустили 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов".

Целю оккупантов традиционно были жилые кварталы населенных пунктов области. Тогда чиновник уточнил, что один украинец получил ранения.

Отметим, что ночью оккупанты применили по Украине 4 ракеты типа "Калибр", а также 4 иранских дрона.

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