Сергей Згурец рассказал, как россияне действуют на Донбассе / коллаж УНИАН со скриншотов

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и на Авдеевском направлении россияне изменили тактику использования групп штурмовиков - в штурмовые группы начали привлекать больше людей.

Украинские воины удерживают оборону по текущей оборонительной линии, они делают ставку на FPV-беспилотники и артиллерию, которая является ограниченной, об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо".

"...Но преимущество противника сейчас сохраняется в личном составе, артиллерии, авиации, также он изменил тактику использования штурмовых групп, численность врага в группах стала больше. Идет конвейер поставки вражеской силы на линию соприкосновения. Видим, что захватчика нам удается сдерживать", - отметил аналитик.

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По его словам, оборонительная линия защитников Украины, которая идет в районе населенных пунктов Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое - Первомайское, "не претерпела существенных изменений в последнее время".

Аналитики DeepState показали карту боевых действий, на которой видно, что сейчас происходит возле Авдеевки.

Вот как выглядит карта Украины - война в центре внимания / скриншот с deepstatemap.live

Напомним, 17 февраля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский решил вывести украинских воинов из Авдеевки, чтобы сохранить жизни личного состава. В тот же день процесс вывода войск завершился.

Российско-украинская война продолжается, - что нужно знать

28 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Дмитрий Лиховой сообщил, что украинские воины на Авдеевском направлении выбрали новую линию обороны. По его словам, там обороне способствуют особенности рельефа. 3 марта офицер говорил, что на Авдеевском направлении стабилизируется ситуация.

4 числа в 47 отдельной механизированной бригаде ВСУ поделились, что на этом направлении некоторые российские оккупанты уничтожены, а также проведена зачистка участка.

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