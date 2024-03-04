У противника есть преимущество, в частности, в личном составе, подчеркнул аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и на Авдеевском направлении россияне изменили тактику использования групп штурмовиков - в штурмовые группы начали привлекать больше людей.

Украинские воины удерживают оборону по текущей оборонительной линии, они делают ставку на FPV-беспилотники и артиллерию, которая является ограниченной, об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо".

"...Но преимущество противника сейчас сохраняется в личном составе, артиллерии, авиации, также он изменил тактику использования штурмовых групп, численность врага в группах стала больше. Идет конвейер поставки вражеской силы на линию соприкосновения. Видим, что захватчика нам удается сдерживать", - отметил аналитик.

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По его словам, оборонительная линия защитников Украины, которая идет в районе населенных пунктов Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое - Первомайское, "не претерпела существенных изменений в последнее время".

Аналитики DeepState показали карту боевых действий, на которой видно, что сейчас происходит возле Авдеевки.

Напомним, 17 февраля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский решил вывести украинских воинов из Авдеевки, чтобы сохранить жизни личного состава. В тот же день процесс вывода войск завершился.

Российско-украинская война продолжается, - что нужно знать

28 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Дмитрий Лиховой сообщил, что украинские воины на Авдеевском направлении выбрали новую линию обороны. По его словам, там обороне способствуют особенности рельефа. 3 марта офицер говорил, что на Авдеевском направлении стабилизируется ситуация.

4 числа в 47 отдельной механизированной бригаде ВСУ поделились, что на этом направлении некоторые российские оккупанты уничтожены, а также проведена зачистка участка.

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