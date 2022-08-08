В ОК "Пивдень" рассказали, что оккупанты делают для собственной эвакуации с передовой.

Российские оккупанты, которые противостоят украинским защитникам на южном фронте, "уходят из боев немного подбитые и морально, и физически".

Об этом рассказала начальница пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк, которую цитируют местные СМИ.

По ее данным, россияне давно вынашивают планы "улизнуть" с юга Украины.

"Мы уже говорили, что нас сначала удивляли такие странные укрепляющие позиции, которые мы находили там, где они отступали. Что это такой за окоп глубиной в 50 см? Как там спрятаться? Там не спрячешься. Затем мы получили информацию проверенную и достоверную о том, что это окоп для легких поражений. Они, вырывая такой окоп, ложатся туда спинами, поднимают руки-ноги, чтобы получить легкое ранение и быть эвакуированным с поля боя. Это, собственно, характеризует их настроение", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты, понимая, что добровольно им уйти не позволят, пытаются "вывести себя из строя".

Также Гуменюк рассказала, что продвижение врага на суше юга Украины очень затруднено, поэтому российские войска сосредоточились на артиллерийских и авиационных ударах.

Накануне вечером ВСУ ударили по двум ключевым для врага мостах в Херсонской области, а также уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

Кроме того, ночью украинские военные точечно ударили по оккупированному Мелитополю из систем HIMARS. Они уничтожили военную технику врага и более 100 российских захватчиков.