Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя.

Российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них - женщины и дети. Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли, якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составило не более 14 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания.

"Между тем, бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых - женщины и дети, которые скрывались от российских обстрелов. По разным оценкам во время удара там погибло от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам", - отметили в разведке.

Удар по драмтеатру в Мариуполе:

16 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля стало известно, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе оккупанты упаковывали тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перевозили их в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозили в Мангуш, где насыпью сваливали в 300-метровую траншею.

20 мая разбор завалов и вывоз тел погибших был завершен.

Как сообщал УНИАН, 30 июня международная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором было указано, что российские оккупанты целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.