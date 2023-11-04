В областном центре слышали взрывы.

Вечером в субботу, 4 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине. В области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и призвали жителей Днепра направляться в укрытия.

Как сообщает "Суспільне Дніпро", в областном центре неоднократно раздавались взрывы. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, реагируя на сообщения о взрывах, написал в Telegram: "Днепр, информационная тишина. Вся информация - после отбоя воздушной тревоги".

Telegram-канал "Крымский ветер" одновременно информировал о возможных пусках с Джанкоя на оккупированном полуострове.

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Обновлено (17:58): Глава ОВА Сергей Лысак сообщил о "прилете" в области.

"Прилеты" в Днепровской громаде. Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв. Все детали сейчас уточняем", – проинформировал он.

Взрывы в Днепре - последние атаки РФ

30 октября российские оккупанты запустили по Днепропетровской области ракеты. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники из ВВК "Восток" сбили в небе над областью две вражеские ракеты.

Обломки вражеской ракеты упали в Днепровском районе, в результате чего были повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Также той ночью агрессор дважды обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.

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