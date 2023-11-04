К сожалению, погибла одна женщина.

Вечером в субботу, 4 ноября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Полтавской области. Воздушная тревога продолжалась в регионе более 2 часов – с 17.17 по 19:25.

Как сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, под ударом оказался Миргородский район Полтавской области (около 150 километров от границы с Российской Федерацией).

"По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина. На месте работают все соответствующие службы. Выехал на место происшествия. Подробности позже", - написал Пронин.

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Удары россиян по Украине 4 ноября - что сообщалось

Вечером в субботу, 4 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о "прилетах" в Днепровской громаде. Враг попал по инфраструктурному объекту. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Накануне в Коммандовании Воздушных Сил предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных регионах Украины.

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