Россияне попытаются нанести контрудар.

Украинское контрнаступление на Харьковщине в ближайшее время замедлится, а в какой-то момент он вообще остановится. Это неизбежно.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, остановка контрнаступательных действий точно будет, ведь армия не может постоянно атаковать. Общество должно быть к этому готово.

Между тем, Жданов подчеркнул, что ВСУ уже проделали огромную работу по расширению нашего тыла. Сейчас необходимо закрепиться на деоккупированной территории и организовать там оборону, ведь РФ точно будет пытаться ответить на позорное поражение.

"Россия понемногу начинает отходить от шока. Сейчас мы видим попытки собрать некоторое войско и попытаться нанести контрудар. Смогут ли они, или нет, но нужно к этому готовиться", - отметил Жданов.

По его словам, в наступление пошли резервные силы Украины. Войска держать оборону, остались на позициях. Сейчас наступательные силы необходимо вывести и перегруппировать, подтянув к новой линии фронта основные боеспособные силы.

Существует еще один вариант подготовки ко второму этапу контрнаступления - накопление сил. В таком случае наступательные действия будут вести резервные силы до пиковой точки. Потом они отойдут, а за ними зайдет новый резерв.

"Если у нас такая волна есть - Аллилуйя, мы пойдем дальше. Если такой волны нет - нам необходима оперативная пауза, чтобы перегруппироваться. Я думаю, что скорей всего будет оперативная пауза для перегруппировки. Тем более, большую часть Харьковской области мы фактически зачистили. Я хочу сказать, что тот успех, которого мы достигли сегодня, он впечатляет. Он очень впечатляет", - отметил Жданов.

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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