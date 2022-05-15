Вряд ли Россия будет нападать на другие государства, в частности на Финляндию и Швецию. Российский диктатор понимает их превосходство.

Россия ослабла и не может позволить себе открыть второй фронт, чтобы помешать вступлению в НАТО новых государств, в частности Швеции и Финляндии.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Романенко отметил, что Россия не будет открывать второй фронт и не будет ударять по Финляндии и Швеции.

"Нет, сил у них нет. Кроме того, Великобритания является гарантом безопасности, будут помогать и другие страны НАТО. Россия сейчас ослаблена. Все, что они могут сделать – и этим пугают – так это нацелить свои стратегические силы на эти государства. Если такая опасность будет, то в Финляндию и Швецию в ускоренном режиме могут войти войска НАТО. Путина надо учить. Он воспринимает только силу, силой его и надо нагибать и показывать, где его место в этом мире. Им надо устоять, решительно поддерживать устремления народов этих государств, и общая победа будет за нами", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Романенко констатировал "очень плохие дела с резервами" в РФ. В начале вторжения соотношение живых сил Украины и РФ было одно к трем. Сейчас этот баланс составляет один к двум. Однако у россиян начались кадровые проблемы.

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