Сегодня ночью русские войска обстреляли один из районов Днепропетровской области из "Ураганов".
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами",- сообщил он.
По словам Резниченко, люди во время обстрелов не пострадали.
Напомним, вчера днем российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область: снаряды прилетели в три населенных пункта в Криворожском районе.