К счастью, обошлось без жертв.

Сегодня ночью русские войска обстреляли один из районов Днепропетровской области из "Ураганов".

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами",- сообщил он.

По словам Резниченко, люди во время обстрелов не пострадали.

Напомним, вчера днем российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область: снаряды прилетели в три населенных пункта в Криворожском районе.

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