Россия массированно ударила по Одессе: вспыхнули масштабные пожары, в части города нет света

Повреждены и разрушены ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, АЗС и автосалон.

Вчера, 7 марта, российская армия нанесла массированный дроновой удар по Одессе, в городе вспыхнули масштабные пожары, без света осталось более тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, поздно вечером 7 марта была объявлена воздушная тревога, по городу враг нанес удар беспилотниками. Долгое время в разных районах города были слышны взрывы и стрельба. В социальных сетях люди сообщили о масштабном пожаре.

Впоследствии информация подтвердилась. В частности, как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по Одессе произошла массированная атака дронами.

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По данным следствия, 7 марта вечером вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Под атакой были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города.

"Повреждены и разрушены ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещение АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и не менее 8 автомобилей. Из-за атаки врага без электроснабжения осталось почти полторы тысячи местных жителей. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - заявили в ведомстве.

Сейчас правоохранители документируют последствия атаки. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В региональном главке ГСЧС также подтвердили, что вспыхнули масштабные пожары - ангара с сельскохозяйственной техникой, здания СТО, автомагазина, солнечных панелей, сложенных на открытой территории, указанного промышленного здания и тому подобное.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Пожары ликвидировали спасатели ГСЧС, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины, подразделение Одесского городского совета и добровольцы.

Атаки на Одесскую область - последние новости

Как сообщал УНИАН, российская армия несколько суток подряд атакует Одесскую область дронами и ракетами. В частности, 3 и 4 марта были нанесены дроновые удары по Одессе и пригороду. 3 марта в результате удара была повреждена энергетическая инфраструктура, из-за падения обломков и взрывных волн повреждены частные дома, бизнес-центр, останавливалась работа трех районных котельных Одессы. Всего 3 марта пострадали четыре человека: трое жителей частных домов получили осколочные ранения и переломы конечностей, человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию.

Вечером 5 марта вновь нанесла дроновой удар по Одесскому району Одесской области, в результате чего без света осталось более десяти тысяч местных жителей.

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