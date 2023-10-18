Из-за противников есть жертва в Новобериславе.

Российские оккупанты ударили из авиации по Херсонщине, есть жертва.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. "Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам", - написал он в Telegram. Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

В эфире телемарафона он рассказал, что ночью оккупанты атаковали Херсонщину, по его словам, враг выпустил 6 управляемых авиабомб и для этого использовал три самолета СУ-34. При этом отметил, что в Новобериславе погиб 63-летний мужчина. "Имеем тяжело раненую женщину в Благовещенском. Есть разрушение жилья, образовательных учреждений", - рассказал Прокудин.

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По его словам, ночью обстрелы из различных видов оружия продолжались, под огнем были 11 населенных пунктов правобережья, в том числе Херсон.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки враг 70 раз обстреливал правобережье, выпустив более 400 снарядов. За минувшие сутки ранения получили 6 человек.

Херсонская областная прокуратура в Telegram подтвердила гибель мужчины и показала фото последствий трагедии. В частности, на одном из фото можно увидеть воронку.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, российские захватчики обстреляли Херсон, среди раненых - работники охранной фирмы и транспортного предприятия. Ранения различной степени тяжести получили четверо мужчин, двое из них - сотрудники охранной фирмы.

Противники уже много раз били по населенным пунктам Херсонской области, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

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