Из-за шторма в Черном море пока нет ни одного ракетоносителя РФ.

Российские войска активизировали разведку на юге, в частности, россияне запускают все больше разведывательных БПЛА из акватории Черного моря.

"Враг максимально собирает информацию, активизировал беспилотные разведывательные аппараты, которые мы довольно результативно взбиваем, но видим их все больше и больше появляется, в частности, из акватории Черного моря вдоль побережья, на Николаевщину направлены и на Одессу", - сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, сейчас в Черном море шторм, поэтому корабельная группировка врага хоть и состоит из девяти кораблей, но ни одного ракетоносителя на службе нет.

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"Хотя это не свидетельствует в абсолюте о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции, им необходимо 1,5-2 часа. Системы ПВО, которые являются основным щитом в случае массированного ракетного удара, находятся на круглосуточном дежурстве. То, что мы отслеживаем поведение врага касательно наличия ракетоносителей на службе и их взаимодействия с авиацией врага - все это дает нам возможность упредить, провести дополнительную разведку и работу по разъяснению, что готовится или не готовится ракетный удар", - сообщила Гуменюк.

Она также отметила, что российские оккупанты могут экономить ракеты типа "Калибр", потому что запасы этих ракет заканчиваются, а восстановление очень затруднено, в частности, из-за санкций.

"Также это может быть показателем того, что сами пусковые установки нуждаются в сохранении сил и ресурсов, потому что используются слишком часто врагом. Поэтому мы говорим о том, что во время массированного ракетного удара может быть применен с десяток ракет типа "Калибр", а это высокоточный удар по конкретным объектам", - сказала Гуменюк.

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