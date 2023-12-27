Эксперт прогнозирует, что атаки дронов могут стать ежевечерними.

Россия выводит атаки дронов на системный уровень и способна применять по Украине до 500 дронов в месяц. Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко, оценивая тенденцию дроновых атак РФ.

Так, он напомнил, что в ночь на 27 декабря российские оккупанты запустили по Украине 46 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 32 было сбито. Эксперт отмечает, что этот налёт стал вторым по численности применённых дронов в декабре, уступая только атаке 6 декабря, когда было применено 48 дронов.

"Так же в декабре РОВ налёты дронов-камикадзе вывели на системный уровень. Практически каждый вечер, в пределах 18:00 - 20:00 осуществлялись пуски нескольких групп. Ежедневные налёты говорят о заранее составленном и расписанном плане декабрьского террора", - подчеркивает Коваленко.

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Он также указывает, что по состоянию на 27 декабря уже было применено 496 Shahed-131/136, и фактически, следующий налёт в этом месяце может установить абсолютный рекорд по применению дронов-камикадзе Shahed-131/136 за месяц. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре (504), а до того в мае (406).

"С учётом наращивания производства Shahed-131/136, не исключено, что Россия может выводить применение данных дронов на системный, ежевечерний уровень, с возможностью применения в среднем от 400 до 500 ед. в месяц", - прогнозирует эксперт.

Ночная атака РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БПЛА типа "Shahed-136/131". Дроны-камикадзе запускали с двух направлений: из Балаклавы (оккупированный Крым) и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 вражеских ударных дрона.

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности, Херсонскую и Одесску области.

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона есть несколько раненых, среди которых - подросток. Погибли два человека.

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