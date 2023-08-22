Суммарный залп ракет сейчас составляет до 20 "Калибров".

Сегодня, 22 августа, утром российские оккупанты вывели в Черное море новый корабль"Циклон", который недавно приняли в состав Черноморского флота РФ.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила, что захватчики вывели в море сразу три корабля-носителя ракет "Калибр", среди которых и "Циклон". Суммарный залп ракет этого типа сейчас до 20 штук.

По словам Гуменюк, российские военные недавно проводили "разведку боем" нашей ПВО, используя одиночные ударные беспилотники.

Видео дня

"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины", - пояснила она.

Что известно о корабле "Циклон"

В июле российские пропагандистские ресурсы объявили о планах врага наносить удары по Украине с недавно построенного малого ракетного корабля "Циклон". Однако, по данным ВМС Украины, это судно дважды не прошло необходимые испытания. Россия пыталась провести испытания "Циклона" в 2021 и в 2022 годах, однако безуспешно.

Этот корабль имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа "Калибр".

Опасность на День Независимости

Недавно в ОК "Юг" заявляли, что нынешняя активность вражеской авиации и пребывание кораблей в бухтах Черного моря - это косвенный признак подготовки к предстоящим атакам. Российские самолеты в эти дни, вероятно, проводят предварительное слаживание.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий также предупреждал, что на День Независимости Украины, 24 августа, Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

В то же время в воздушных силах успокаивают, что украинские военные будут защищать Украину и ее воздушное пространство, как делают это ежедневно.

Вас также могут заинтересовать новости: