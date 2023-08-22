Сегодня, 22 августа, утром российские оккупанты вывели в Черное море новый корабль"Циклон", который недавно приняли в состав Черноморского флота РФ.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила, что захватчики вывели в море сразу три корабля-носителя ракет "Калибр", среди которых и "Циклон". Суммарный залп ракет этого типа сейчас до 20 штук.
По словам Гуменюк, российские военные недавно проводили "разведку боем" нашей ПВО, используя одиночные ударные беспилотники.
"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины", - пояснила она.
Что известно о корабле "Циклон"
В июле российские пропагандистские ресурсы объявили о планах врага наносить удары по Украине с недавно построенного малого ракетного корабля "Циклон". Однако, по данным ВМС Украины, это судно дважды не прошло необходимые испытания. Россия пыталась провести испытания "Циклона" в 2021 и в 2022 годах, однако безуспешно.
Этот корабль имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа "Калибр".
Опасность на День Независимости
Недавно в ОК "Юг" заявляли, что нынешняя активность вражеской авиации и пребывание кораблей в бухтах Черного моря - это косвенный признак подготовки к предстоящим атакам. Российские самолеты в эти дни, вероятно, проводят предварительное слаживание.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий также предупреждал, что на День Независимости Украины, 24 августа, Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.
В то же время в воздушных силах успокаивают, что украинские военные будут защищать Украину и ее воздушное пространство, как делают это ежедневно.