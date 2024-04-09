В частности, в Саратовской области РФ найдены обломки ракеты, которая упала после попытки запуска в направлении Украины.

В Российской Федерации прослеживаются проблемы с производством крылатых ракет Х-101, которыми российские захватчики регулярно наносят удары по Украине.

Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки, сообщило, что на фотографиях из открытых источников от 31 марта 2024 года можно увидеть обломки ракеты, которые упали в поле в Саратовской области. Сначала считалось, что это были части возможного украинского беспилотного летательного аппарата, но благодаря более детальному ознакомлению удалось установить, что эти обломки, весьма вероятно, являются фрагментами российской крылатой ракеты воздушного запуска Х-101/Х-102 (по классификации НАТО AS-23 Kodiak).

"Вполне вероятно, что обломки образовались в результате неисправности ракеты Х-101, которая была запущена в направлении Украины рано утром того дня", - отмечает разведка.

Видео дня

При этом, известно, что в Саратовской области размещается аэродром в городе Энгельс, где базируется несколько бомбардировщиков, которые осуществляют дальнобойные удары по Украине.

Ракета Х-101 является российским первоклассным высокоточным снарядом с дальность полета около 4 тыс км. Россия активно применяет такие ракеты против Украины, и совсем недавно нацеливала их на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Вполне вероятно, что неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на что, вероятно, повлияли санкции и поспешность в удовлетворении требований конфликта", - сообщила разведка.

Удары России по Украине - последние новости

В ночь на воскресенье, 31 марта 2024 года, российские оккупационные войска нанесли по Украине массированный ракетный удар. Враг выпустил ракеты с самолетов Ту-95МС.

В ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская обл), 11-ю ударными БпЛА типа Shahed, баллистической ракетой "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131.

Вас также могут заинтересовать новости: