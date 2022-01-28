В Минобороны разработали сокращение перечня профессий и специальностей военнообязанных женщин.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что штрафов за непостановку на воинский учет женщин не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я хочу всех успокоить – никаких штрафов сегодня не будут платить ни работодатели, ни женщины, - отметил он. - Женщины, не переживайте, все в порядке".

Также он сообщил, что Министерство обороны подготовило документ о сокращении перечня профессий и специальностей военнообязанных женщин.

Министр подчеркнул, что перечень "существенно уменьшен и представлен на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и СБУ".

Резников отметил, что после этого согласования документ будет направлен на регистрацию в Минюсте и обнародован.

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Министерство обороны Украины 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Позже в Минобороны пообещали уточнить этот перечень профессий.

Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Читайте такжеСША в рамках военной помощи прислали Украине Javelin27 декабря петиция на сайте президента об отмене приказа о постановке на воинский учет женщин набрала необходимое количество подписей - 25 тысяч.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене приказа о постановке на воинский учет женщин.

Так, Зеленский считает, что общественный резонанс вокруг воинского учета для женщин был вызван неудачной реализацией норм Конституции и законодательства. В частности, отсутствием четко определенной процедуры постановки женщин на воинский учет.

21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

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