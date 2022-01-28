Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что штрафов за непостановку на воинский учет женщин не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"Я хочу всех успокоить – никаких штрафов сегодня не будут платить ни работодатели, ни женщины, - отметил он. - Женщины, не переживайте, все в порядке".
Также он сообщил, что Министерство обороны подготовило документ о сокращении перечня профессий и специальностей военнообязанных женщин.
Министр подчеркнул, что перечень "существенно уменьшен и представлен на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и СБУ".
Резников отметил, что после этого согласования документ будет направлен на регистрацию в Минюсте и обнародован.
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Министерство обороны Украины 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".
В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.
Позже в Минобороны пообещали уточнить этот перечень профессий.
Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.
Читайте такжеСША в рамках военной помощи прислали Украине Javelin27 декабря петиция на сайте президента об отмене приказа о постановке на воинский учет женщин набрала необходимое количество подписей - 25 тысяч.
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене приказа о постановке на воинский учет женщин.
Так, Зеленский считает, что общественный резонанс вокруг воинского учета для женщин был вызван неудачной реализацией норм Конституции и законодательства. В частности, отсутствием четко определенной процедуры постановки женщин на воинский учет.
21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.